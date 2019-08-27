Bakan Çavuşoğlu’ndan yoğun diplomasi trafiği

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Jukovsky Uluslararası Havalimanı’nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından karşılandı. Havaalanındaki Jukovsky’de MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışına katılan Erdoğan, fuar alanını gezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Rusya ziyaretinde Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik etti. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey’in davetine icabetle Minsk’e iki günlük resmi ziyarette bulunuyor. Dışişleri Bakanlığı, Bakan Çavuşoğlu’nun Belarus Dışişleri Bakanı Makey’in davetine icabetle dün ve bugün Minsk’i ziyaret edeceğini açıkladı. Ziyaret kapsamında Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenka tarafından kabul edilecek olan Bakan Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşıyla da görüşecek. Görüşmede ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmelere dair görüş alışverişinde bulunulacak. Bakan Çavuşoğlu’nun Minsk’te Türk işadamlarıyla da bir araya gelmesi bekleniyor.