Bakan Çavuşoğlu'ndan yoğun diplomasi

Haber: Alper KUTAY

DIŞİŞLERİ Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, toplantıda, NATO’nun 70. yıldönümü vesilesiyle Vaşington’da 4 Nisan’da yapılan Dışişleri Bakanları toplantısının sonuçlarının değerlendirileceği, yılsonunda Londra’da yapılacak Liderler Zirvesi’nin hazırlıklarının gözden geçirileceği kaydedildi. Bu vesileyle, savunma ve güvenlik alanında üç ülke arasındaki işbirliği imkanlarının da ele alınacağı vurgulandı. Öte yandan Memur-Sen'in “İşin Geleceği: Tehditler ve Fırsatlar” temasıyla düzenlediği uluslararası konferansta konuşan Bakan Çavuşoğlu, “Hep birlikte hareket edersek hoşgörüyü ve sevgiyi dünyada hakim kılabiliriz” dedi. 107 ülkeden 164 konfederasyon ve 13 uluslararası emek örgütünü temsilen yaklaşık 300 sendika liderinin katıldığı konferansta konuşan Bakan Çavuşoğlu, bugün insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük sınamanın ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve kendisinden olmayan herkese karşı hoşgörüsüzlüğün artması gibi akımlar olduğunu dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2019, 17:15