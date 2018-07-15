Bakan Çavuşoğlu’ndan yerel seçim mesajı

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti İl Teşkilatı’nın Antalya Kültür Merkezi’nde düzenlenen Temmuz Ayı Olağan İl Danışma Toplantısı’na katıldı. Bakan Çavuşoğlu salona girişte coşkulu bir şekilde karşılandı. Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya milletvekilleri, Alanya’dan Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Kadın Kolları Başkanı Gülay Özen, Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz İçmen, Alanya Belediye Meclisi’nin Ak Partili üyeleri ve mahalle başkanları da toplantıda hazır bulundu.

YEREL SEÇİM STARINI VERDİ

Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, Antalya’nın ikinci bakanının Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy olduğunu söyledi. Teşekkür etmek için bu toplantıyı düzenlediklerini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “Dinlenelim yeter demeden fedakarca çalıştınız. Bu seçimde kaytaran hiç kimseyi görmedim, herkes çalıştı. Başarıyı kutlarken eksiğimizi de görme fırsatını gördük. Yerel seçimlerde de Cumhurbaşkanımıza mahcup olmayacağız, Antalya yine sarıya boyanacak. Yeni dönemde çok fazla etkin çalışacağız. Bu seçimle ilgili tavsiyelerinizi bekliyoruz. Değişmeyen bir şey de birlik beraberliğimizdir. Birlik beraberlik içinde dayanışma içinde çalışacağız. Antalya’da huzur ve mutluluk var” ifadelerine yer verdi.

‘VAATLERİMİZİ BİRLİKTE YAPACAĞIZ’

Takım çalışmasına önem verdiğinin altını çizen Bakan Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanımızın takdiriyle Dışişleri Bakanlığı görevime devam ettim. Şahsıma güveni ve Antalya’mıza verdiği önem için şükranlarımı sunuyorum. Antalya’ya verdiği önem burada, iki bakan. Bu teveccühün karşılığını yerel seçimlerde büyükşehir ve ilçe belediyelerini kazanarak teşekkürlerimizi göndereceğiz. 5 milletvekili değil, 6 milletvekili gibi çalışacağız. Her zaman bir ve beraber olacağız. Seçim dönemindeki vaatlerimizi gerçekleştirmek için hep birlikte çalışacağız” dedi.

‘FETÖ’NÜN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ’

Bakan Çavuşoğlu, FETÖ'cülerin nerede olursa olsunlar peşlerinde olduklarının altını çizerek, "İşte ensesinden tutup getiriyoruz. İki gün önce Türkiye’ye paketlenip gelen FETÖ teröristleri oldu. Başka ülkelerde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Derneklerini, okullarını kapattırıyoruz. Venezuela’da FETÖ’nün iki kurumu var ve onları kapatmak için yasal süreç başlatıldı. Nerede olursa olsun peşlerini bırakmayacağız" dedi.

‘ŞİMDİ ŞAHLANMA VAKTİDİR’

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin Başkanlık Sistemi’ne geçerken reformlar yapıldığını kaydederek, "Yeni sisteme kurumlarımız da hazır. Kabinemiz oluştu. 16 kişilik kabine birde başkan yardımcımız var. Zımba gibi zıpkın gibi dinamik çalışkan arkadaşlarımız var. Yapacaklarını bir dosya ile getirmişler. Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde her bakanlığımız sorumluluğunu yerine getirecek. Türkiye’yi hedeflerine hep birlikte ulaştıracağız. 16 yılda seçim kazanmadın, seçim üstüne seçim referandum üzerine referandum, başkanlık seçimini kazandık ama sorunların ve engellerin üstesinden geldik. Şimdi şahlanma vaktidir. 2023 hedefleri derken bir hayal satmadık. Ortaya hedefler koyduk. Bizim hedefimiz vizyonumuzu 2023'le sınırlı değil 2053 vizyonunu ortaya koyduk. 2071 vizyonunu şimdiden dizayn etmeye başladık, yeni nesil içini nasıl doldurulacağının çalışmasını yapsın. Bu seçimde olduğu gibi çok sayıda genç vekilimiz var” diye konuştu.

‘DIŞ GÜÇLER DİZAYNI BIRAKSIN’

Önümüzdeki süreçte 100 günlük, 6 aylık, 1 yıllık eylem planlarını ortaya koyduklarını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, “Bakanlık olarak biz de programımızı ortaya koyduk. PKK ile FETÖ ile nasıl mücadele edeceğiz, ortaya koyduk. Hangi ülkede seçime yüzde 90 katılım var. Kampanyalar bu kadar özgür ve dinamik. Kazanan da kaybeden de olgunluğunu gösterdi. Size ne oluyor da dışarıdan Türkiye’nin seçimleri ile ilgili karar veriyorsunuz, dizayn etmeye çalışıyorsunuz. Türk milleti kararını verdi. Türkiye’yi hedefine ulaştırmak için gece gündüz çalışacağız” ifadelerine yer verdi.

‘AK PARTİ SİYASETİN LİDERİ’

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise, 15 Temmuz’u her sene adeta bir demokrasi bayramı niteliği içinde anacaklarını bildirdi. Geçtiğimiz günlerde vefat eden Finike eski büyükşehir koordinatörlerinden Necati Bahçeci’yi ve Türk basketbolunun efsane ismi Doğan Hakyemez’i rahmetle anan Türel, “Antalya’da AK Parti siyasetin lokomotifidir. 24 Haziran seçimleri bunu bir kez daha teyit etmiştir. Bu başarı sizlerindir. Antalya’da muhteşem bir seçim çalışması süreci yürüttük. Bakanımızın takım kaptanlığında pire gibi çalıştık. Bu dönemde 10 bin kilometre seçim döneminde biz tüketmişiz. Siz daha fazlasını tüketmişsinizdir. Antalya’da Ak Parti artık siyasetin lideridir” ifadelerini kullandı.

TÜREL’DEN YEREL SEÇİM MESAJI

“Biz çalışmak zorundayız” diyen Türel, “Biz bir seçim biterken diğer seçimin çalışmalarına hemen başlarız. Türkiye’nin yeniden bir şahlanış dönemi arifesinde farklı bir yol alacağı süreçte mahalli seçimlerin önemi daha da artmıştır o yüzden çok çalışacağız. Ak Parti belediyeciliği olmadığında neler yaşandığını 2009-2014 döneminde yaşadık. Cumhurbaşkanımız 19 ilçenin 17’sinde birinci oldu. İki ilçede birinci olmamıza ramak kaldı. 19 ilçede 19, büyükşehirle 20-0 sizlerin gayretiyle kazanacaktır” dedi. Bakan Çavuşoğlu daha sonra bir otelde Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit ve gazi yakınları için verilen yemeğe katıldı.



Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2018, 22:28