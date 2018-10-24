ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya Milletvekillerini kabul etti. İstişare amaçlı görüşmeye AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Sena Nur Çelik, İbrahim Aydın, Atay Uslu, Kemal Çelik ve eski AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç katıldı.
Görüşmede yerel seçim sürecinin de ele alındığı sanılıyor.
Bakan Çavuşoğlu'ndan sürpriz istişare
Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya Milletvekillerini kabul etti
ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya Milletvekillerini kabul etti. İstişare amaçlı görüşmeye AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Sena Nur Çelik, İbrahim Aydın, Atay Uslu, Kemal Çelik ve eski AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç katıldı.
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