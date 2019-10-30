Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli görüşme

GÖRÜŞME hakkında Twitter'dan açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşmemizde, Suriye, Filistin ve Kıbrıs meselelerine ilişkin son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdik. BM ile aramızdaki işbirliği projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

