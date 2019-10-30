Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli görüşme
Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
POLİTİKA 30.10.2019, 23:13 30.10.2019, 23:19
GÖRÜŞME hakkında Twitter'dan açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşmemizde, Suriye, Filistin ve Kıbrıs meselelerine ilişkin son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdik. BM ile aramızdaki işbirliği projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.
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