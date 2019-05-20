Bakan Çavuşoğlu'ndan Meksika çıkarması

BAKAN Çavuşoğlu, vatandaşlarla birlikte başkent Mexico City’deki Mustafa Kemal Atatürk anıtının önünde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu’nun 20-21 Mayıs tarihlerinde Guatemala’ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Dün Guatemala Dışişleri Bakanı Sandra Jovel ile bir görüşme yapan Bakan Çavuşoğlu’nun bugün de Türkiye-SICA Dışişleri Bakanları III. Siyasi Forumu’na katılacağı ve forum marjında SICA üyesi ülkelerden muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştireceği bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2019, 15:57