Bakan Çavuşoğlu'ndan Meksika çıkarması

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Küba ziyaretlerinin ardından Meksika’nın başkenti Mexico City'de Türk vatandaşlarıyla bir araya gelerek 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı

Bakan Çavuşoğlu'ndan Meksika çıkarması
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BAKAN Çavuşoğlu, vatandaşlarla birlikte başkent Mexico City’deki Mustafa Kemal Atatürk anıtının önünde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu’nun 20-21 Mayıs tarihlerinde Guatemala’ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Dün Guatemala Dışişleri Bakanı Sandra Jovel ile bir görüşme yapan Bakan Çavuşoğlu’nun bugün de Türkiye-SICA Dışişleri Bakanları III. Siyasi Forumu’na katılacağı ve forum marjında SICA üyesi ülkelerden muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştireceği bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2019, 15:57
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