Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a tepki!
İfade özgürlüğü konusunda açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmaktır" ifadesini kullandı
POLİTİKA 01.10.2019, 17:39 01.10.2019, 18:04
İFADE özgürlüğü konusunda açıklamalarda bulunan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmaktır" ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, açıklamasının devamında "Macron, ülkesine kaç tane mülteciyi almıştır? Onun yerine YPG/PKK'lıları Elysee Sarayı'nda ağırlamıştır" dedi.
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