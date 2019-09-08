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Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Alanyalı Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü

POLİTİKA 08.09.2019, 16:27 08.09.2019, 17:23
Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme
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ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü. Görüşmede Suriye, Astana toplantısı ve Anayasa Komisyonu ele alındı.

Ayrıntılar geliyor... 

#bakan çavuşoğlu #İranlı mevkidaşı
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