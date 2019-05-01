Bakan Çavuşoğlu'ndan Katar çıkarması

ALANYALI Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, "Terör grupları arasında bir ayrım olmamalı" dedi. Asya'nın geçmişte ekonomik olarak önemli bir güç olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bugün büyük bir geri dönüş görüyoruz. 'Asya yüzyılı' gerçekleşmeye başlıyor" ifadelerini kullandı. Asya kıtasının dünya nüfusunun yarısından fazlasına ev sahipliği yaptığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, dünyanın en büyük 30 şehrinin 21'inin Asya'da bulunduğunu belirterek, son 50 yılda Asya'da yüzlerce, milyonlarca kişinin yoksulluk seviyesini aştığını, birçok Asya halkının orta gelirli ya da gelişmiş ekonomiler statüsüne yükseldiğini söyledi.

‘ASYA’YI BÜYÜK SORUNLAR BEKLİYOR’

Asya’nın küresel ekonomik üretimin yüzde 40’ını oluşturduğunun altını çizen Bakan Çavuşoğlu, Asya'nın 2020'ye kadar dünya orta gelir sınıfının yarısına ev sahipliği yapacağını söyledi. Asya'nın yoksulluk, sosyal dışlanma, çevre sorunları, enerji güvenliği, insan kaçakçılığı ve düzensiz göç sorunu gibi birçok yeni problemle karşı karşıya olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Yeni Zelanda ve Sri Lanka'yı yıkıma uğratan terör saldırıları bize terörün nasıl önemli bir tehdit olduğunu hatırlattı. Bu uluslarla dayanışma içinde olduğumuzu yineliyorum" dedi. Bakan Çavuşoğlu, dışişleri bakanlarıyla birlikte aile fotoğrafında da yer aldı.

MEVKİDAŞLARIYLA İKİLİ GÖRÜŞME YAPTI

Katar’da İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Sri Lanka Dışişleri Bakanı Tilak Marapana ile ikili görüşmeler gerçekleştiren Bakan Çavuşoğlu, liderlere ve mevkidaşlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamını da götürdü. Katar programı hakkında sosyal medya hesabından da değerlendirmede bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Asya, küresel ekonomik faaliyetin merkezine dönüşüyor. Çok boyutlu dış politikasıyla farklı coğrafyalarda aktif rol oynayan Türkiye, Asya İşbirliği Diyaloğu’nun Dönem Başkanlığı'nı Katar’dan devralıyor. Amacımız Asya’da da ekonomik işbirliğinin derinleşmesine öncülük etmek” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2019, 14:22