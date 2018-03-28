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Bakan Çavuşoğlu'ndan ince mesaj

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ayad Allavi ile görüşmesinde, iki ülke ortak gündemini ele aldı

Bakan Çavuşoğlu'ndan ince mesaj

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ayad Allavi ile görüşmesinde, iki ülke ortak gündemini ele aldı

28 Mart 2018 Çarşamba 23:22
Bakan Çavuşoğlu'ndan ince mesaj
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Haber: Alper KUTAY

PKK terör örgütüyle mücadelede Türkiye'nin kararlılığını ve Irak’tan beklentileri bir kez daha vurguladıklarını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nin geçiş sürecine girdiğini belirterek, "Umarım fabrika ayarlarına döner. Eski, demokrasinin, hukukun üstünlüğü evi, adaletli örgüt olma kimliğine tekrar kavuşur. Ne olursa olsun AB gerçek anlamda bir aktör olmak istiyorsa Türkiye'siz olmaz, olamaz" dedi. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ile AB arasında Dönem Başkanı Bulgaristan'da yapılan zirvenin samimi bir ortamda geçtiğini ifade ederek, AB tarafının görüşlerini, beklentilerini dile getirdiğini, Türk tarafının da Suriye, Afrin operasyonu, Gümrük Birliği konularını ele aldığını ve YPG ile PKK'nın Kürtleri temsil etmediğini söylediğini anlattı. Fasılların açılmaması gibi sorunlu alanların da görüşmede ele alındığını aktaran Bakan Çavuşoğlu, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğini, bunun bazı AB ülkelerine Türkiye'den daha fazla yarar sağlayacağını söyledi. Vize serbestisinin çok önemli olduğunu, bunun aslında 2016'da imzalanan göç anlaşmasının da bir parçası olduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Kendilerine son teklifimizi verdik, şimdi cevap bekliyoruz. İnceliyorlar, Türkiye'ye uzman gönderecekler" diye konuştu.

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Son Güncelleme: 28.03.2018 23:27
Anahtar Kelimeler:
Alanyalı DışişleriMevlüt ÇavuşoğluIrak Cumhurbaşkanı
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