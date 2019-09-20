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Bakan Çavuşoğlu'ndan Guterres ile kritik görüşme
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri öncesinde, BM Genel Merkezi'nde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi
POLİTİKA 20.09.2019, 21:38 20.09.2019, 21:39
ALANYALI Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından görüşmeyle ilgili, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşmemizde, Kıbrıs ve Suriye başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldık. Ülkemizin BM’ye yaptığı katkıları ve yeni işbirliği projelerini değerlendirdik" mesajını paylaştı.
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