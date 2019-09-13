Bakan Çavuşoğlu'ndan dünyaya mesaj

Alper Kutay

İİT'YE üye ülkelerin genç diplomatlarına yönelik düzenlenen sertifika programı törenine katılan Bakan Çavuşoğlu, program sonunda katılımcılara sertifikalarını verdi. Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemiz, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve İİT gibi bölgesel ve uluslararası kuruluşlarda ara buluculuk faaliyetlerine öncülük ediyor" ifadesini kullandı. Bakan Çavuşoğlu ayrıca Malezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Dato Marzuki Bin Yahya ve eski İran dışişleri bakanlarından Hamide Effort Komitesi Koordinatörü Manuçehr Muttaki ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, Kuala Lumpur Zirvesi Danışma Kurulu üyesi olan Dışişleri Bakan Yardımcısı Marzuki ve Kuala Lumpur Zirvesi Dış İlişkiler Başkanı Qamarul Naim Mohd Faizal ile görüştü. Görüşmede, Kuala Lumpur Zirvesi hazırlıkları ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bölgemizdeki karmaşık sorunları ancak Müslüman ülkeler arasındaki dayanışma, işbirliği ve güçlü diyalogla çözebiliriz” ifadesini kullandı.