Bakan Çavuşoğlu’ndan Bakü çıkarması
Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile çalışma kahvaltısında bir araya geldi
POLİTİKA 24.10.2019, 18:26 24.10.2019, 18:31
Alper Kutay
ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 25-26 Ekim’de Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi’ne katılmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gitti. Bakan Çavuşoğlu, zirve kapsamında dün düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Filistin konulu Bakanlar Komitesi Toplantısı’na katıldı. Azerbaycan’da İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile çalışma kahvaltısında bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, Bakü temasları kapsamında Malezya Dışişleri Bakanı Dato’ Saifuddin Bin Abdullah ve Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile ikili temaslarda bulundu.
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