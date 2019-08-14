Bakan Çavuşoğlu'ndan Alanya'ya doğalgaz müjdesi

Alper Kutay

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Antalya İl Başkanlığı’nda Kurban Bayramı vesilesiyle bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tüm Antalyalı hemşerilerinin bayramını kutladı. Büyük ve güçlü bir aile olduklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da birlik beraberlik içinde çalışmaya devam edildiğini aktardı. Antalya'nın Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Biz bugüne kadar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Menderes Türel'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemlerinde hem Ankara'dan gelen hem de Antalya yerelin de yapılan hizmetlerle Antalya'mızı ihya ettik. Seçimi kaybettik diye Antalya'ya küsecek değiliz. Antalya'ya hizmetlerimiz devam edecek, liman kavşağının açılışını yaptık, mükemmel bir köprülü kavşak oldu. Aynı şekilde Korkuteli ile Elmalı arasındaki duble yolun bir kısmını tamamladık, hizmete açtık, en kısa zamanda Elmalı'ya kadar yol tamamlanacak. Elmalı'dan Kaş ve Kalkan'a giden yolları da yapacağız. Manavgat'a 500 yataklı bir hastane sözümüz vardı, yapılacak. Tahsis edilen yer ancak 400 yatağa uygun geldi. 400 yataklı Manavgat Hastanesi için Sağlık Bakanlığı’ndaki resmi işlemler tamamlandı, projesi hazırlanıyor, yatırım programına girecek. Korkuteli, Manavgat, Alanya ve diğer 3 ilçemize daha doğalgaz sözü verdik. Bunların da hayata geçmesi için çalışıyoruz" diye konuştu. Turizm sektöründe hedeflerin revize edildiğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Önceden 2023'te 50 milyon turist, 50 milyar Dolar gelir diyorduk. Şimdi ise 2023'te 70 milyon diyoruz, çünkü daha 2019'da 51 milyon turist bekliyoruz, belki daha da fazla olacak" dedi.