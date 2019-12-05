Bakan Çavuşoğlu’ndan AGİT’e ‘FETÖ’ uyarısı

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FETÖ terör örgütüne bağlı kişi ve grupların, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) bazı toplantılarına katıldıklarını belirterek, “Bu terörist grup, Türk demokrasisini yıkmaya çalışan 2016 yılındaki darbe girişiminin arkasındadır” dedi. Bakan Çavuşoğlu, Slovakya’nın başkenti Bratislava’da gerçekleşen AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın ilk oturumunda konuştu. Slovakya’nın dönem başkanlığı süresince yaptığı çalışmaları tebrik eden Çavuşoğlu, 2020’de dönem başkanlığını üstlenecek Arnavutluk’a başarı dileklerinde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, üye ülkelere deprem felaketi yaşayan Arnavutluk’a destek olunması çağrısında bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna’nın bağımsızlığına, egemenliğine ve Kırım dahil olmak üzere toprak bütünlüğüne önemine işaret etti.

‘TERÖRİST GRUP DEMOKRASİ DÜŞMANI’

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Özel İzleme Misyonu’nun çalışmalarını takdir ettiklerini belirterek, yeni Misyon Başkanı Büyükelçi Halit Çevik'e başarı dileklerinde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Özellikle, FETÖ terör örgütüne bağlı kişilerin ve grupların İnsani Boyut Uygulama Toplantılarına (HDIM) katılımına atıfta bulunuyorum. Bu terörist grup, Türk demokrasisini yıkmaya çalışan 2016 yılındaki darbe girişiminin arkasındadır” diye konuştu. Türkiye’nin tepkisinin sivil topluma karşı ya da AGİT’in etkinlilerine katılımları sınırlandırmaya yönelik olmadığını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Bu seçici tutum ve uygulamayı kabul etmiyor ve üzüntüyle karşılıyorum. Etkili bir AGİT, bu çalkantılı zamanlarda hepimize daha yardımcı olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.