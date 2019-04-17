Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye net mesaj

Haber: Alper KUTAY

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Resmi Konutu'nda basına kapalı bir görüşme gerçekleştiren ikili, daha sonra basın açıklaması düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmede ikili ilişkilerin tekrar gözden geçirildiğini kaydederek, “İkili ticaret hacmimizde 2018’de bir düşüş oldu. Bunu tersine çevirmemiz gerekiyor. Birçok alanda ekonomik işbirliğimizi güçlendirmek konusunda liderlerimizin aldığı kararlar vardı. Bunların takibi için neler yapmamız gerektiğini değerlendirdik” ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bölgede istikrar ve barışın olmasını istediğini belirten Bakan Çavuşoğlu, “Terörle mücadele ve sınır kontrolü konusunda işbirliğimiz var. İran'a yönelik yaptırımlara karşı olduğumuzu her zaman açıklıyoruz. Bu tür yaptırımlar esasen İran halkına zarar veriyor. Bu tür adımlar bölgenin istikrarını, barışını, ekonomik kalkınmasını da riske atıyor. Biz Türkiye olarak bölgemizde istikrar ve barışın olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2019, 14:10