Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'de sıcak buluşma

ÇALIŞMA ziyareti için ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk-Amerikan toplumu temsilcileri ile Diyanet Amerika Merkezi’nde bir araya geldiler.