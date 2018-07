Bakan Çavuşoğlu'na ilk günden talep yağdı

Yasin ARAZ

ALANYA'DA Mevlüt Çavuşoğlu'nun yeni kabinede de Dışişleri Bakanı olarak görev almasının sevinci yaşanmaya devam ederken, Alanya'nın dinamikleri sektörleri adına Bakan Çavuşoğlu'ndan taleplerde bulundular.

Alanya Sanayici İş İnsanları Derneği (ALSİAD) Başkanı Akın Tabaklar, taleplerini sıralarken Alanya'nın en büyük ihtiyacının 'İl' olmak olduğunu söyledi. "İl olunduğu zaman talep edilebilecek pek çok sorun çözülür" diyen Tabaklar, "Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nın (GZP) büyütülmesini istiyoruz. Kış aylarında kötü hava koşullarından dolayı uçaklar inemiyor, bunun giderilmesi için ikinci pist şart. Golf sahalarının bir an evvel tamamlanması gerekiyor. Turizmi çeşitlendirmeliyiz. Raylı sistem de bir an önce Alanya'ya gelmeli. Antalya Havalimanı ve GZP'yi Alanya'ya raylı sistemle bağlamalıyız. Öte yandan GZP'de iç hat noktalarının artması gerekiyor. GZP'den Kayseri'ye, İzmir'e, Trabzon'a hatta ve hatta Kıbrıs'a da uçaklar olmalı" dedi.

'HER TALEBİMİZDE YANIMIZDA YER ALIYOR'

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin de, "Biz bir bakanımızın olmasının avantajını zaten her alanda hissediyoruz. Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'ndan beklentimiz çok yüksek. Kendisi de buna her zaman cevap veriyor. Biz proje götüreceğiz ki bakanımız bize destek versin. Ak Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, kurum ve kuruluşlar topyekün herkes birlik olmalı ve projeler üretmeliyiz. Biz üretmeliyiz, onlar yapmalı. Biz bu noktada Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi ve tüm kurumlarla koordineli çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'ÖTV VE KDV DESTEKLERİ BEKLİYORUZ'

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ise, "Mevlüt Çavuşoğlu'nun yeniden bakan olması çok büyük bir başarı. Kendisi bugüne kadar Alanya için pek çok hizmette bulundu. GZP'nin bu hale gelmesi, turizm adımlarının atılması, inen uçak sayılarının artması, her alanda desteklerini gördük. Bundan sonraki süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığı'na getirilen bir diğer turizmci isim Mehmet Ersoy ile birlikte destek paketlerinin açıklanması gerekir. Öncelikle sektörün ihtiyacı giderek artan Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları. Bu oranlar sektör için düşürülsün veya muafiyet getirilsin. Özellikle her şey dahil konseptinde hizmet veren büyük otellerde alkol giderleri çok arttı. Bel büküyor" şeklinde konuştu.

'SGK VE TANITIM DESTEĞİ ŞART'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu da "Turizm sektörü özelinde en büyük ihtiyacımız çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödemelerinde kolaylık sağlanması. Kötü giden dönemler yaşadık. Sektörde gelir kaybı yaşadığımız iki koca yıl oldu. Bunların telafisi adına SGK primlerinde bir desteğe ihtiyacımız var. Öte yandan bir de Türkiye'nin son dönemde toparlanmaya başlayan imajını arttıracak tanıtım çalışmaları yapmalıyız. Avrupalı turiste ciddi ihtiyacımız var. Bu nedenle Avrupa'da ciddi tanıtım eksiğimiz var. Bu açığı kapatmalı ve Avrupalı turisti yeniden ülkemize çekmeliyiz. Kendisinin ikili ilişkileri çok iyi. Bu avantajı kullanmalıyız" ifadelerini kullandı.

aAlanya'da yaşayan Ali Kaymaz isimli bir vatandaş da Çavuşoğlu'ndan taleplerini şöyle sıraladı: "Özellikle turizm konusunda kendisinden beklenti büyük. Alanya'nın hemen hemen yüzde 90'ı turizmden para kazanıyor bu anlamda turizme yeni yatırımlar bekliyoruz. Beklentimiz de epey büyük."

Bir başka vatandaş Veysel Durmuş da "Çavuşoğlu'nun yeniden bakan olmasına çok sevindik, beklentimiz yüksek. Turizm konusunda ciddi hamleler bekliyoruz. Denetimlerin artması gerekiyor. Turizmin tepeden kontrol altında tutulması lazım" ifadelerini kullandı.



Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2018, 21:33