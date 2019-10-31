Bakan Çavuşoğlu'na dünyadan tebrik yağmuru

UZUN yıllardır tüm dünyada dışişleri bakanlarıyla kurduğu yakın dostluklarla dikkat çeken Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhuriyet Bayramı'nda dünyadan tebrik yağmuru ile karşılaştı. Bakanlar, sosyal medya üzerinden Bakan Çavuşoğlu'nu kutladılar. Çavuşoğlu, tüm kutlama mesajlarına tek tek yanıt verdi.

En özel kutlamalardan biri Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'dan geldi. Dimitrov, Bakan Çavuşoğlu'nu, birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaşarak Türkçe kutladı.