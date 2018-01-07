Bakan Çavuşoğlu, Alanya AKP'nin istişare toplantısına katıldı  

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün akşam Almanya dönüşü Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki bir otelde ağabeyi Hasan Çavuşoğlu'nun avukat olan oğlu Emirhan Çavuşoğlu ile Ela Dilara Yalçın'ın nişan törenine katıldı. Nişan merasiminin ardından Bakan Çavuşoğlu, başka bir otelde düzenlenen Ak Parti Alanya İlçe Başkanlığı 1'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na geçti. Toplantıya Ak Parti Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Toklu da katıldı. Bakan Çavuşoğlu daha sonra Sandıklı'dan ayrıldı.