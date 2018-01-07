Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kan şekerini kontrol etmenin 4 yolu
Kan şekerini kontrol etmenin 4...
Yürümek neden en iyi egzersizlerden biridir? Yürüyüşün faydaları
Yürümek neden en iyi egzersizlerden...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 7 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Kabak çekirdeğinin 5 inanılmaz faydası
Kabak çekirdeğinin 5 inanılmaz faydası

Bakan Çavuşoğlu, Alanya AKP'nin istişare toplantısına katıldı  

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yeğeninin nişan törenine ardından da Ak Parti Alanya İlçe Başkanlığı'nın istişare toplantısına katıldı

Bakan Çavuşoğlu, Alanya AKP'nin istişare toplantısına katıldı  

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yeğeninin nişan törenine ardından da Ak Parti Alanya İlçe Başkanlığı'nın istişare toplantısına katıldı

07 Ocak 2018 Pazar 12:44
Bakan Çavuşoğlu, Alanya AKP'nin istişare toplantısına katıldı  
banner404

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün akşam Almanya dönüşü Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki bir otelde ağabeyi Hasan Çavuşoğlu'nun avukat olan oğlu Emirhan Çavuşoğlu ile Ela Dilara Yalçın'ın nişan törenine katıldı. Nişan merasiminin ardından Bakan Çavuşoğlu, başka bir otelde düzenlenen Ak Parti Alanya İlçe Başkanlığı 1'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na geçti. Toplantıya Ak Parti Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Toklu da katıldı. Bakan Çavuşoğlu daha sonra Sandıklı'dan ayrıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Alanya İlçe BaşkanlığıMevlüt ÇavuşoğluDışişleri Bakanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu olay çok konuşulur! Kılıçdaroğlu memleketinin üzerini çizdi
Bu olay çok konuşulur! Kılıçdaroğlu memleketinin üzerini çizdi
Burası Tunceli! Meral Akşener adım atacak yer bulamadı
Burası Tunceli! Meral Akşener adım atacak yer bulamadı
Alman mevkidaşından Çavuşoğlu'na Türk çayı
Alman mevkidaşından Çavuşoğlu'na Türk çayı

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim