Bakan Çavuşoğlu Venezuela yolcusu

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 21-22 Eylül tarihlerinde Venezuela'yı ziyaret edecek

Bakan Çavuşoğlu Venezuela yolcusu
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Haber: Alper KUTAY

DIŞİŞLERİ Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun bugün ve yarın Venezuela'yı ziyaret edeceği belirtilerek, "Sayın Bakanımız, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile bir araya gelecek ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından da kabul edilecektir. Yapılacak temaslarda, Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi. Öte yandan, Bakan Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Rashid Meredov ve Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2018, 22:38
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Sinan bilir
Sinan bilir - 17 saat Önce

Zaten türkiyenin dengi olan ülke Venezuela iyi bir ziyaret

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