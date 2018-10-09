Bakan Çavuşoğlu ve Yücel’den kutlama

MİLLİ takımın elde ettiği 10 madalyanın 7'sini tek başına alarak tarihe geçen Dilara Çevik, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından da tebrik edildi. Bakan Çavuşoğlu mesajında, “Tebrikler Dilara. Down Sendromlular Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 1’i altın olmak üzere 7 madalya kazanarak göğsümüzü kabartan Alanya Özel Sporcular Spor Kulübü oyuncusu Dilara Çevik kardeşimi gönülden tebrik ediyorum” derken, Başkan Yücel, “Ülkemizin ve Alanya’mızın gururu olan Dilara Çevik kızımızı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” mesajı verdi.