Bakan Çavuşoğlu: ‘Uluslararası toplum bize destek vermiyor’

Alper Kutay

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Slovenya’ya gitti. Slovenya’da 14. Bled Stratejik Forumu öncesi ülkenin Dışişleri Bakanı Miro Cerar tarafından karşılanan Bakan Çavuşoğlu, 14. Bled Stratejik Forumu'nda "Yol Ayrımındaki Çok Taraflılık" temasıyla gerçekleştirilen panelde konuştu. Bakan Çavuşoğlu daha sonra Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ve Başbakan Marjan Sarec tarafından kabul edildi, Sloven mevkidaşı Miro Cerar ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldi. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Mültelciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi’yi kabul etti ve heyetler arası toplantıya başkanlık yaptı.

‘DÜNYA BİZİ YALNIZ BIRAKIYOR’

Uluslararası toplumun göçmen kriziyle başa çıkma konusunda başarısız olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Ürdün ve Lübnan da uluslararası toplumdan memnun değil. Bu, sadece Türkiye'nin problemi değil” dedi. Avrupa Birliği'nin (AB) Suriyelilere yardım ve tam üyelik gibi konularda Türkiye'ye olan taahhütlerini yerine getirmediğini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, uluslararası kamuoyunun da düzensiz göçle mücadelede sınıfta kaldığını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, uluslararası toplumun, göç kaynağı ülkelerle yeterli dayanışma göstermediğini belirterek, dünyada yerinden edilmiş 70 milyon insan bulunduğunu ve bu rakamın 2. Dünya Savaşı sırasında yerinden edilenlerin sayısından fazla olduğunu dile getirdi.

‘GÖÇE 37 MİLYAR DOLAR HARCADIK’

Türkiye'nin göç konusunda transit bir ülke olduğuna vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, "Devlet bütçesinden 37 milyar Dolar harcadık ancak uluslararası toplumdan aldığımız katkı 1 milyar Dolar’dan daha az" dedi. Bakan Çavuşoğlu, başta AB olmak üzere uluslararası toplumun, göçmenlere yönelik uyum politikalarında da başarısız olduğuna dikkati çekerek, göçmenlerin kaynak ülkelere dönüşü konusunda strateji üretmekten uzak olunduğuna işaret etti. Göç krizinin, farklı boyutları olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Kısa süre önce Ürdün ve Lübnan'daydım. Onlar da uluslararası toplumdan memnun değil. Bu sadece Türkiye'nin problemi değil" diye konuştu.