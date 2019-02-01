Bakan Çavuşoğlu Ukrayna yolcusu

DIŞİŞLERİ Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in alt organı olan Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun Odessa'da gerçekleştirilecek 7. toplantısı nedeniyle 1 Şubat tarihinde Ukrayna'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Çavuşoğlu ve Ukraynalı mevkidaşı Pavlo Klimkin'in eş başkanlıklarında gerçekleştirilecek toplantıda, çeşitli alanlara yayılmış olan işbirliğinin derinleştirilmesi imkanları ele alınacak. Ayrıca iki ülkenin gündeminde yer alan bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak. Bakan Çavuşoğlu'nun Odessa'da vatandaşlarla bir araya gelmesi, ayrıca Kırım Tatar liderliğinin yanı sıra, Ukrayna'da yaşayan Ahıska Türkü ve Gagauz soydaşların temsilcileriyle de görüşmesi bekleniyor.

ADANA MUTABAKATI HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Demirören Medya Ankara Temsilciliği’ni ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme planından, Suriye'de güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin son detaylara, Venezuela'da yaşanan siyasi krize kadar pek çok konuyu değerlendirdi. Rusya lideri Vladimir Putin'nin gündeme getirdiği Adana mutabakatının detaylarını anlatan Bakan Çavuşoğlu, "Mutabakatın ekinde bildirim var. En sonunda da 'Eğer anlaştığımız alanlarda adım atılmazsa Türkiye, Suriye içinde gerekli harekatı yapma hakkını saklı tutar, ya da yapacaktır' diyor. İyi uygulandığı zaman bu bizim işimize yarar" dedi. Bakan Çavuşoğlu, son günlerin en sıcak konusu Venezuela'da yaşanan siyasi gelişmelere de değindi.

‘MADURO’YU TÜRKİYE’YE GETİRMEYECEĞİZ’

İddiaların aksine Ankara'nın Maduro'yu Türkiye'ye getirme gibi bir planı olmadığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Böyle bir hazırlığımız yok. Bunlar tamamen ortalıkta konuşulan şeyler. Türkiye bu konuda düşüncelerini açıkça söyledi. Bizim burada itirazımız şudur; Maduro seçimle iş başına geldi. 'İdeolojisi politikaları bizimle örtüşmüyor, dolayısıyla biz bunu yok sayalım', olmaz. Seçimlere katılmak isteyen herkes katıldı, fırsat eşitliği de oldu, muhalefetten insanlar da vardı o zaman. Muhalefetin zayıf olduğunu kendileri kabullendiler, bazı görüştüğümüz kişiler oldu. Neticede seçimle işbaşına geldi. 'Ben onu sevmedim, içeriden birisini, seni cumhurbaşkanı yaptım, sana yetki veriyorum' olmaz. Bu, bugün Venezuela'ya olur, yarın başka ülkeye olur. Bu tür dışarıdan müdahaleleri meşrulaştırmamak lazım, bizim itirazımız buna" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2019, 17:51