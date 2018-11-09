Bakan Çavuşoğlu Türkmenistan’da

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov, Türkiye ve Türkmenistan arasında 2019-2020 yıllarına yönelik işbirliği programını imzaladı. Görüşmenin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Görüşmelerimizi tamamladık. Heyetler arası yaptığımız görüşmede ikili ilişkilerimizi tüm boyutuyla ele aldık. Zaten görüşmeden sonra da 2019-2020 işbirliği planıyla ilgili belgeyi de imzaladık. Yol haritasında var olan tüm unsurların uygulanması için de birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bugünkü görüşmelerimizde özellikle ticari ilişkilerimizi ve karşılıklı yatırımları değerlendirdik. Diğer taraftan enerji, ulaşım gibi çok önemli meselelerimizi değerlendirdik” dedi.

‘İPEK YOLU’NU CANLANDIRACAĞIZ’

Türkmenistan'da çok sayıda Türk firmasının yatırım yaptığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Türkmenistan'a, özellikle firmalara güvendikleri ve destekledikleri için bir kere daha teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu ayrıca tarihi İpek Yolu'nun canlandırılması konusunda Türkmenistan, Azerbaycan ve Türkiye'ye çok önemli sorumluluklar düştüğünü söyledi. "Türkmenistan, Azerbaycan, Türkiye üçlü zirvesini de gerçekleştirebiliriz" diyen Bakan Çavuşoğlu, açıklamalarını şöyle tamamladı: "Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Türkmenistan'a yapacağı ziyareti planlamamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti marjında belki Türkmenistan, Azerbaycan, Türkiye üçlü zirveyi de gerçekleştiririz.”