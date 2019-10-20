Bakan Çavuşoğlu Türkiye'ye Alanya'yı anlattı

ALANYALI Bakan Çavuşoğlu, Filistin'in Türkiye'yi kınadığı iddiasına net bir şekilde cevap vererek, "Filistin ilk kez bir Arap Ligi Toplantısı'na katılmadı. Toplantıya gitmemesi aslında bize destek vermektir. Bunu söylemek çok yanlış” dedi. Türkiye’ye negatif mesajlarla dolu bir mektup yazan ABD Başkanı Donald Trump hakkında çok şey söylemek istemediğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Ama iniş çıkışlarını görüyoruz. Trump'ı önce ABD halkının çözmesi gerekiyor. Onlar çözerse bizler de çözeriz. Trump'ın bu stilini hepimiz gördük ve artık alışmaya da başladık. Çünkü ortada şimdiye kadar alışılmış başkanların dışında bir profil var. Bu ABD'liler için de böyle, bizim için de, dünya için de. Ama ben şunu söyleyebilirim. Trump Türkiye'ye değer veren bir başkan, Türkiye'yi seviyor, cumhurbaşkanımızı da seviyor. Birçok eleştiriye maruz kalmasına rağmen bunu da dile getiriyor. Cumhurbaşkanımızın bu kadar kalabalık halkı arkasında nasıl topladığını merak ediyor. Şimdi görüyoruz diğer başkanlardan farklı olarak kendisi de kalabalık mitingler düzenliyor” dedi.

‘KÖTÜ SÖZ SAHİBİNE AİTTİR’

Trump’un mektubunu değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, “Bu mektubun üslubu onu bağlar. Kötü söz sahibine aittir, seviyesi de ona aittir. Mektupta ‘operasyon yapmayın ben sizi bu teröristlerle bir araya getireyim’ diyor. Bizim cevabımız harekat oldu. Sahada verdik cevabını, Cumhurbaşkanımız telefonda da verdi, ‘Bunu size yakıştıramadım’ dedi. Biz ciddi bir devlet olarak bu seviyede bir mektup yazar mıyız? O seviyeye düşmeyiz. ABD halkı bunun zaten iğrenç bir şey olduğunu söylüyor. Bu ABD'yi küçük düşüren bir şeydir, bu mektubun yeri çöp kutusudur. Hakkında kırmızı bülten olan teröristin mektubunun yeri de çöp kutusudur. Bu kadar silah verip işbirliği yaptıktan sonra YPG'ye terörist diyemiyorlar ama Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı bir terörist bu” diye konuştu.

PROGRAMDA ALANYA’YI ANLATTI

Milletvekilliğinden ayrıldıktan sonra Antalya halkına verdiği sözleri unutmadığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Çocukluğumuzda yaylalara develerle atlarla giderdik. Babamın çiftliğinde çok çalıştım. Alanya’da kolejde okuyordum ama öyle kolej havamız olmadı. Okuldan gelir gelmez traktör kullanırdım. O zaman çok şikayet ederdim. Kışın seradaki ürünler donmasın diye sabaha kadar nöbet tutardım. Alanya’da mango yetiştiriyorum. Başka tropikal meyveler de yetiştiriyorum. Alanyaspor için şimdiden şampiyonluk hedefi koyup havaya sokmayalım. Anadolu takımlarının şampiyon olma olasılığı yüksek. Alanyaspor Süper Lig’de 4. yılını geçiriyor. Hiç borcu yok. Kasasında parası bile var. Mütevazı bir bütçeyle başarı elde edilebiliyor. Hiçbir hocası ve oyuncusu ile kavgalı ayrılmadı. Alanyaspor taraftarları hiçbir konuk takım seyircisine kötü davranmaz. Ünlü ve başarılı oyuncular başka takıma gideceği paranın yarısına Alanyaspor’a geliyor. Çünkü biliyor ki para var, huzur var. Ağabeyim de şu an başkan. Geçmişte kendisiyle çok futbol oynadık. Yönetim de başarılı” dedi.