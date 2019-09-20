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Bakan Çavuşoğlu Türk Konseyi için Macaristan'daydı

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Konseyi Budapeşte Temsilciliği'ni dün hizmete açtı

POLİTİKA 20.09.2019, 00:19 20.09.2019, 00:37
Bakan Çavuşoğlu Türk Konseyi için Macaristan'daydı
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ALANYALI Bakan Çavuşoğlu, "10 yıl önce kurulan Türk Konseyi, bugün diğer ülkelerin de ilgisini çeken bir uluslararası kuruluş haline geldi. Budapeşte Temsilciliğimiz, Türk dünyası ile Avrupa halkları arasındaki ilişkileri geliştirecek ve iki coğrafyada faaliyet gösteren iş insanları arasındaki etkileşimi arttıracaktır. Türk Konseyi çatısı altında kardeş ülkelerle ekonomiden iletişime, enerjiden ulaşıma birçok alanda işbirliği yapmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun" dedi.

#Türk Konseyi #Mevlüt Çavuşoğlu #Alanyalı Dışişleri Bakanı
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