Flaş HaberAlanya'da silahlı saldırı! Ölümden döndü
Bakan Çavuşoğlu Türk Konseyi için Macaristan'daydı
Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Konseyi Budapeşte Temsilciliği'ni dün hizmete açtı
POLİTİKA 20.09.2019, 00:19 20.09.2019, 00:37
ALANYALI Bakan Çavuşoğlu, "10 yıl önce kurulan Türk Konseyi, bugün diğer ülkelerin de ilgisini çeken bir uluslararası kuruluş haline geldi. Budapeşte Temsilciliğimiz, Türk dünyası ile Avrupa halkları arasındaki ilişkileri geliştirecek ve iki coğrafyada faaliyet gösteren iş insanları arasındaki etkileşimi arttıracaktır. Türk Konseyi çatısı altında kardeş ülkelerle ekonomiden iletişime, enerjiden ulaşıma birçok alanda işbirliği yapmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun" dedi.
21°
açık
Günün Anketi Tümü
ALKÜ EAH'nın hizmetlerinden memnun musunuz?
Namaz Vakti 20 Eylül 2019
|İmsak
|05:16
|Güneş
|06:36
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:24
|Akşam
|19:06
|Yatsı
|20:21
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Çaykur Rizespor
|4
|8
|3. Fenerbahçe
|4
|7
|4. Denizlispor
|4
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|4
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Antalyaspor
|4
|5
|12. Ankaragücü
|4
|5
|13. Beşiktaş
|4
|4
|14. Başakşehir
|4
|4
|15. Kayserispor
|4
|2
|16. Göztepe
|4
|2
|17. Gençlerbirliği
|4
|1
|18. Kasımpaşa
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Hatayspor
|4
|8
|4. Fatih Karagümrük
|4
|8
|5. Keçiörengücü
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|8. Adana Demirspor
|4
|6
|9. Balıkesirspor
|4
|6
|10. İstanbulspor
|4
|5
|11. Adanaspor
|4
|5
|12. Altınordu
|4
|4
|13. Erzurum BB
|4
|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Tottenham
|5
|8
|4. M. United
|5
|8
|5. Leicester City
|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|5
|8
|8. West Ham
|5
|8
|9. Bournemouth
|5
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Everton
|5
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. Norwich City
|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Aston Villa
|5
|4
|18. Newcastle
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Granada
|4
|7
|7. Real Sociedad
|4
|7
|8. Levante
|4
|6
|9. Osasuna
|4
|6
|10. Villarreal
|4
|5
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Valladolid
|4
|5
|13. Valencia
|4
|4
|14. Mallorca
|4
|4
|15. Real Betis
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0