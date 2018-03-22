Bakan Çavuşoğlu turizmciye umut verdi

Haber: Alper KUTAY
BAKAN Çavuşoğlu, bunun ne zaman ve nasıl olacağı konusunu gerekli birimlerin değerlendirdiğini ve operasyon için herkesin hazır olduğunu ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Afrin konusunda yaptığı açıklamaların ve Türk-Alman ilişkilerinin sorulması üzerine, açıklamalara takılıp kalmamak gerektiğini söyledi. Avrupa Parlamentosu'nda 700'den fazla milletvekili bulunduğunu, bunlardan birinin açıklamasının AB kurumlarının ortak görüşüymüş gibi yansıtıldığını ve büyütüldüğünü ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Bir kişinin görüşünü bu kadar Türkiye'de ön plana çıkarmak veya önem vermek doğru değildir" dedi.
HAFTA SONU ANTALYA'YA GELİYOR
Almanya ilişkilerin mükemmel olmadığını ancak 6 ay öncesine göre daha pozitif bir atmosfer ve diyalog bulunduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, bu tür açıklamaların da doğru olmadığını söyledi. Bakan Çavuşoğlu'nun 24 Mart Cumartesi günü saat 15.00'de Antalya Turgut Özal Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek Ak Parti İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılacağı bildirildi. Ömer Akbaş'ın yeniden aday olmadığı ve Ak Parti Genel Merkezi kararıyla Ali Bayram Doğan'ın tek listeyle aday olacağı kongreye Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Antalya'nın Ak Partili milletvekillerinin ve Alanya'daki Ak Parti camiasının da kongreye katılması bekleniyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.