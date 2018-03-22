Bakan Çavuşoğlu turizmciye umut verdi

Haber: Alper KUTAY

BAKAN Çavuşoğlu, bunun ne zaman ve nasıl olacağı konusunu gerekli birimlerin değerlendirdiğini ve operasyon için herkesin hazır olduğunu ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Afrin konusunda yaptığı açıklamaların ve Türk-Alman ilişkilerinin sorulması üzerine, açıklamalara takılıp kalmamak gerektiğini söyledi. Avrupa Parlamentosu'nda 700'den fazla milletvekili bulunduğunu, bunlardan birinin açıklamasının AB kurumlarının ortak görüşüymüş gibi yansıtıldığını ve büyütüldüğünü ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Bir kişinin görüşünü bu kadar Türkiye'de ön plana çıkarmak veya önem vermek doğru değildir" dedi.

HAFTA SONU ANTALYA'YA GELİYOR

Almanya ilişkilerin mükemmel olmadığını ancak 6 ay öncesine göre daha pozitif bir atmosfer ve diyalog bulunduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, bu tür açıklamaların da doğru olmadığını söyledi. Bakan Çavuşoğlu'nun 24 Mart Cumartesi günü saat 15.00'de Antalya Turgut Özal Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek Ak Parti İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılacağı bildirildi. Ömer Akbaş'ın yeniden aday olmadığı ve Ak Parti Genel Merkezi kararıyla Ali Bayram Doğan'ın tek listeyle aday olacağı kongreye Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Antalya'nın Ak Partili milletvekillerinin ve Alanya'daki Ak Parti camiasının da kongreye katılması bekleniyor.