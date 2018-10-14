Bakan Çavuşoğlu: ‘Tehditle iş yaptırılmaz’

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere'ye düzenlediği resmi ziyareti sırasında basının sorularını cevapladı. Bakan Çavuşoğlu, başkent Londra'ya İngiliz mevkidaşı Jeremy Hunt ile görüşmek için geldiğini belirterek, "Pazartesi günü (bugün) kendisi ile görüşeceğiz. Bu vesile ile hem buradaki vatandaşlarımız hem de sivil toplum kuruluşları ile görüşeceğiz” dedi. Kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Kaşıkçı kaybolduktan sonra, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girip bir daha çıkmadığı ve kaybolduğundan sonra biz Türkiye'de bir soruşturma başlattık. Soruşturma giderek derinleşiyor ve Suudilerin teklifi ile tabi bir ortak çalışma grubunun da oluşturulmasında bir görüş birliği var. Ama bu ortak çalışma grubu bizim bu konuda yaptığımız ve yapacağımız soruşturmaların durması anlamına gelmez. Bu soruşturma devam edecek. Bu konunun aydınlanması gerekiyor" dedi.

‘BRUNSON DAVASI YARGININ İŞİ’

Rahip Brunson'ın serbest bırakılmasını da değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, "Brunson'ın kendi tercümanlarının bazı şikayetleri üzerine tutuklanan ve yasal süreci 2 yıldır devam eden bir konuydu. Bu süreçte ABD'nin konuya bazen yaklaşımı bizim de kabul edemeyeceğimiz bir boyuttaydı. Tehdit dilini kullanması, hatta 2 bakanımız ile ilgili yaptırım kararının alınması kabul edilebilir değildi" dedi. Bakan Çavuşoğlu, Brunson meselesinde hep aynı şeyi söylediklerini hatırlatarak, "Biz hep şunu söyledik. Böyle yaptırımlarla ya da tehditlerle bu işler çözülmez. Bu işi yargı çözer. Zaten 12 Ekim'de davası vardı. Mahkemede deliller ve şahitler değerlendirildi. Mahkeme suçlu buldu ve 3 sene 1 ay ceza verdi. Buna herkesin saygı duyması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

