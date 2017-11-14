Bakan Çavuşoğlu Suriye konusuna değindi

Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Kuveyt'e gitti. Önceki gün Rusya'nın Soçi kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ikili görüşmesinin ardından Suriye ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Suriye'de istikrar ve güvenlik için Rusya ile Türkiye arasındaki karşılıklı ilişkilere ihtiyaç duyulmaktadır. Rusya ve Türkiye siyasi yolla çözümü arıyor. Her iki ülkenin liderleri de bu yönde çalışıyor" dedi. Türkiye'nin, Suriye'ye ilişkin düzenlenecek kongrelere prensipte bir itirazının bulunmadığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Ancak bu kongrelerin niteliği önemli. Kongreye herhangi bir terörist grubun davet edilmemesi gerekir" mesajı verdi.

