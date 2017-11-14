Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
110148
ALTIN
160.279
DOLAR
3.8965
STERLİN
5.1202
EURO
4.5837
15 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
15 Kasım 2017 Antalya -...
Günde 2 defa için, öksürük ve bronşitten anında kurtulun!
Öksürük ve bronşitten anında kurtulun!
Yüksek tansiyon sınırı indirildi!
Yüksek tansiyon sınırı indirildi!
banner468

Bakan Çavuşoğlu Suriye konusuna değindi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye konusunda, "Rusya ve Türkiye siyasi yolla çözümü arıyor" dedi

Bakan Çavuşoğlu Suriye konusuna değindi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye konusunda, "Rusya ve Türkiye siyasi yolla çözümü arıyor" dedi

14 Kasım 2017 Salı 22:40
Bakan Çavuşoğlu Suriye konusuna değindi
banner404

Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Kuveyt'e gitti. Önceki gün Rusya'nın Soçi kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ikili görüşmesinin ardından Suriye ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Suriye'de istikrar ve güvenlik için Rusya ile Türkiye arasındaki karşılıklı ilişkilere ihtiyaç duyulmaktadır. Rusya ve Türkiye siyasi yolla çözümü arıyor. Her iki ülkenin liderleri de bu yönde çalışıyor" dedi. Türkiye'nin, Suriye'ye ilişkin düzenlenecek kongrelere prensipte bir itirazının bulunmadığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Ancak bu kongrelerin niteliği önemli. Kongreye herhangi bir terörist grubun davet edilmemesi gerekir" mesajı verdi.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt çavuşoğluSuriyeRusyaTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya Belediyesi'nden bütçeye onay
Alanya Belediyesi'nden bütçeye onay
Toklu liste hazırlığına hemen başladı
Toklu liste hazırlığına hemen başladı
Berberoğlu Toklu'ya başarılar diledi
Berberoğlu Toklu'ya başarılar diledi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim