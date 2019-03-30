Bakan Çavuşoğlu son sözünü Dim TV’de söyledi

ALANYA siyasetinin kalbi Dim TV (dimtv.tv) ekranlarında atmaya devam ediyor. Yerel seçimlere 2 gün kala Cumhur İttifakı son sözünü Dim TV (dimtv.tv) ekranlarında söyledi. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çekimleri Ak Parti İlçe teşkilatının yeni hizmet binasında Mevlüt Çavuşoğlu Salon’unda gerçekleşen Seçim Özel 2019’un son canlı yayın konuğu olarak Dim TV (dimtv.tv) ekranlarındaydı. Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı, Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim ve Dim TV Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay’ın sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu’nun sürece ilişkin değerlendirmeleri Dim TV (dimtv.tv) farkıyla izleyicisiyle buluştu. Çavuşoğlu’nun yapmış olduğu değerlendirmelerin satır başları şu şekilde:

‘RUSYA İLE KARŞILIKLI VİZE KONUSU ÇÖZÜLECEK’

“Kapsamlı bir şekilde farklı konuları detaylı bir şekilde ele aldık. Ayrıca 8 Nisan’da gerçekleşecek olan iş birliği konsey toplantısının yol haritasını çizdik. Vize konusunu da ele aldık. Verimli geçti. Pozitif bakış açılarıyla değerlendirmelerde bulunduk. Alanya’yı unutmamış. Alanya’yla alakalı detaylı sorular sordu. Rus ve Avrupa basınında yer alması adına Antalya’mızda ağırlamayı istiyoruz.

‘HER SEÇİM TÜRKİYE’NİN KADERİNİ BELİRLER’

Cumhur İttifakı Türkiye’nin içinde bulunduğu, karşı karşıya kaldığı tehditleri bertaraf etmek için kurulmuştur. İki parti güçlerini birleştirmiştir. Bu ittifakın gayesi hem Türkiye’nin önüne çıkarılan engelleri aşmak, hem de Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasını sağlamaktır. Her seçim Türkiye’nin kaderini belirler. Türkiye güçlendikçe saldırılar arttı. Bu tehditlerin boyutu da artacaktır. ‘Bu bir beka değildir. Yerel seçimdir’ diyenlere baktığımızda hangisi vizyon ortaya koymuştur. Menderes Türel 359 projeyle ortaya çıktı. Başı dik bir şekilde ortaya çıktı. Bunu söyleyen ittifak terör örgütleriyle el eledir. Bir seçim uğruna birkaç parti PKK ile ittifak kuruyorsa bizim yan yana durmamız boynumuzun borcudur. Bu bir beka seçimidir. Çünkü ne kadar hain, bölücü varsa karşı tarafta birleştirmiştir. İslam düşmanlığı aynı zamanda Türk düşmanlığı olmuştur. Çünkü İslam dünyasının haklarını savunan tek ülke Türkiye’dir. Dolayısıyla ne kadar güçlü bir ülke olmamız gerektiğini anlatırken o partilerin bu konuyu bir beka olarak görmemesi, hedefi olmayan siyasi partilerin bunu anlamaması gayet doğaldır.

‘ALANYA İÇİN YAPACAĞIMIZ ÇOK ŞEY VAR’

Hayata geçirdiğimiz projeler Alanya’nın marka değerini arttırdı. 50 bin civarında öğrencimiz olacak 10 yıl sonra. Alanya sevdamızda arkadaşlarımızla üreterek hayata geçirdiğimiz projelerdir. Önümüzdeki süreçte de biz Alanya’ya hangi hizmetleri getireceğiz bunları da düşünüyoruz. Doğalgaz, otoban, hızlı tren bunların hepsi için çalışıyoruz. Daha yapacağımız çok şey var. Daha çok çalışmamız lazım.

‘TURİZMİ 12 AYA YAYACAĞIZ’

Turizmi 12 aya yaymak istiyoruz. Kış aylarında yalnızca öğrencilerle değil turistlerimizle de otellerimizi doldurmak istiyoruz. Akdağ Kayak Merkezi ve golf sahalarını hayata geçireceğiz. Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy’la da konuştuk golf sahaları için sonbaharda ihaleye çıkacağız inşallah. Golf kulüpleri kurarak tahsisleri golf tesislerini işletiriz. Turizmciler girse de girmese de golf kulüpleri üzerinden devam ettireceğiz. İş başa düştüğü zaman yaparız. Ben istiyorum ki turizmciler yaşansın, Alanya kazansın.

‘ALANYASPOR GURURUMUZ’

Alanyaspor’la gurur duyuyoruz. Oynadığı futbolla herkesin takdirini kazandı. Yönetimimiz gelen misafirlerimizi o kadar iyi ağırlıyorlar ki ben bunu her yerden duyuyoruz. Bunlar güzel şeyler. Herkesin bir takımı var ama görüyoruz ki ikinci bir takımı da Alanyaspor olmuş. Bu gurur verici.

‘DİZİLER TÜM DÜNYADA İZLENİYOR’

Geleneksel yöntemleri uygulayalım ama yenilikleri de takip edelim. Dizilere neden destek veriyoruz? Diziler sadece Türkiye’de izlenmiyor ki, tüm dünyada izleniyor. Eskiden biz Latin Amerika ülkelerinden gelen dizileri izlerdik. Şimdi onlar bizim dizilerimizi izliyor. Diriliş dizisini tüm dünya izliyor. Eminim çekimlerin ardından herkes Alanya’nın muhteşem kalesini merak edecek. Onlar için de farklılık oldu. Bir dizinin bir bölümünün bir kısmı burada çekilmiş oldu. Çok sayıda bakan Diriliş’in setini merak ediyor. Bu arkadaşlarımız o gün geldiler. Üniversitemizde de öğrencilerle buluştular. Yapımcı kardeşime, yönetmenimize ve oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum. Hatırımıza geldiler. Onlarla birer arkadaş gibiyiz. Dostluğun mevkisi, makamı olmaz. Sağ olsunlar hem dizinin bir kısmını çektiler hem de öğrencilerimizle buluştular.

‘GZP’NİN KAPASİTESİ ARTACAK’

Gazipaşa Alanya Havalimanı’na uçakların doğrudan uçması için çalışmalarımız devam ediyor. Adil kardeşim gerçekten çok güzel çalışıyor. Seçimden sonra nisanda ilk temeli atacağız Gazipaşa’da. Alanya’da düştüğümüz bazı hataları yapmayız. Orada 5 yıldız üstü oteller yaparız. Gazipaşa’da yaşanan gelişmeler gelen turist sayısını da çoğaltacak. Dolayısıyla doğrudan uçuşların sayısı da artacak. Uçuş bu zamana kadar 10 kat arttı. Kapasitesini arttırmamız lazım. Havaalanı açılınca etrafındaki mülkün temeli de arttı. Şirketin tek başına altından kalkabileceği bir şey değil. O yüzden devlet desteklerine ilişkin çalışmalarımız başladı. Havaalanının açılma hikayesini anlatsak kitap olur.

‘HALK BOŞ LAFLARA PRİM VERMİYOR’

Gayet güzel görüyorum. Cumhur İttifakı’nın adaylarını bütün arkadaşlarımızı canı gönülden destekliyoruz. Adaylarımızın projelerinin arkasındayız. Titizlikle hazırlanmış bu projeler şehirlerimize vizyon katacaktır. Gerçekleşmesi için birlikte çalışmamızın önemini anlatıyoruz. Geçmişten ders alarak geleceğimize yön vermemiz gerekiyor. Sadece Antalya’da değil 10’dan fazla ilde seçim kampanyası yaptık. Her yerde çok büyük bir ilgi ve heyecan var. Hem MHP hem de Ak Parti teşkilatlarımız uyum içerisinde çalışıyor. Kim hizmet eder kim hizmet edemez halk görüyor. Boş laflara prim vermiyor. Projesi olan adaylara oy veriyor.

‘ALANYA’MIZ VİZYON KAZANACAK’

Karayolları’nın bulunduğu bölgede yaşam alanları ve kültür alanları olacak. Herkesin gidebileceği tesisler olacak. En çok da yeşillik olacak. Alanya’mıza vizyon katacak bir proje olacak. Kentsel dönüşüm başladı. Sanayi bölgesi başta olmak üzere projeler hayata geçtikçe Alanya kimlik kazanacak. Parsel bazda değil ada bazında hareket ederek Alanya’nın çehresini değiştirmemiz gerekiyor. Bunun için de birlikte çalışacağız.

‘TURİZMİN ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTTIRMALIYIZ’

Dünya çok değişti. Endüstri ağırlıklı sanayiden teknolojiye doğru yol alıyoruz. Yapay zekayı konuşuyoruz. Bir fuarda stant açmak gerekmez, fuarlarda görünür olmak önemli ama tüm yıl boyunca olmak önemli. Bugün kendi sosyal medyasında farklılık yakalarlarsa kendilerini tüm dünyaya gösterebilirler. Teknolojiler kullanılarak herkesin evine girilebilir. Turizmin çeşitliliğini artırmak lazım. Ülkelerin turizm ve ticarette hak ettiği yere gelmesi için çaba sarf ediyorum. Bu konuda bize bağlı. Seçimden sonra bunu bir araya gelerek değerlendireceğiz ve strateji belirleyeceğiz.

‘ALANYASPOR’A YAKIŞIR BİR STAT GEREKİYOR’

Stadımızın büyümesi gerekiyor. Misafirlerimiz geldiği zaman ağırladığımız bölümlerin de büyütülmesi lazım. Alanya’ya yakışır bir stat gerekiyor. Teknoloji gelişti. Yeni teknolojilerle hem localarımızı genişleteceğiz hem de çatımızı yenileyeceğiz. 2019 tasarruf yılı. Belki bu yıl olmaz ama biliyorsunuz ki bir vaatte bulunuyorsak bu vaatleri mutlaka gerçekleştiriyoruz. İnşallah bunu da hayata geçireceğiz.

‘BİZİM TEK UMUDUMUZ TÜRKİYE VE ERDOĞAN’

Siyaset bir sevda işidir. Eğer içinizde o aşk yoksa yapılacak iş değildir. Gençliğimizden bu yana hizmet etmek hayalimdir. Ailemizden de böyle gördük, böyle yetiştik. Her zaman mazlumların yanında olmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Yeni Zelanda’ya gitmek bizleri çok mutlu etti. İlk defa olaya ilişkin konuşmaya başlamışlar. Yaralılarla ve cenazelerle uğraşmaktan konuşmaya fırsat bulamamışlar. İlk defa bizlerle konuştular. Bir duygu seli oluştu. Hepsinin söylediği bir şey şuydu: ‘Bizim tek umudumuz Türkiye. Tek umudumuz Recep Tayyip Erdoğan. Ona iyi bakın.’

‘4 MİLYON ALMAN GELDİ. HANGİSİ TUTUKLANMIŞ?’

Bir terörist varsa Türkiye’de de terörist Almanya’da da terörist. Bizim Almanlarla bir derdimiz yok ki. Ha Alman vatandaşıdır Türk vatandaşıdır ama PKK’ya destek verdiği, para sağladığı tespit edilmiştir. Ona işlem yaparız elbette. Yargılama süreci devam eden bir şahıssa ve Türkiye’ye geliyorsa işlemler devam eder. Alman vatandaşların geneliyle bu durumun bir alakası yoktur. Geçen yıl 4 milyondan fazla Alman misafirimiz gelmiş. Hangisi tutuklanmış? Ne zaman turizm sezonu gelse böylesi haberler çıkarıyorlar basın da bunu destekliyor. Ama Alman’lar zaten buna kulak asmıyorlar. Geçtiğimiz yıla göre de Alman turist sayısı da artıyor. Turist mutlu olduğu yere gelir. Türkiye’nin değerini anlıyorlar. Ama bizlerin de onların değerini bilmemiz gerekiyor. Çok para kazanıp aç gözlülük yapmamamız lazım. Bir esnaf güvenilir ise herkes ona gelir. Vatandaşlarımız da artık bindiğimiz dalı kesmememiz gerektiğini anladı. Herkes turizmin kıymetini iyi bilmeli. Şehrimizin kıymetini iyi bilelim. Suistimalden uzak durmamız lazım. Turist geliyor diye şımarmamak lazım. Fiyatları da çok düşürmeden kaliteyi de yükseltmemiz lazım.

‘BEKAMIZA SAHİP ÇIKALIM, SEÇİMLER ÖNEMLİ’

Çok önemli bir seçime gidiyoruz. Alanya ve Antalya Türkiye’nin vitrini. Dolayısıyla şehri emanet edebileceğimiz adaylara bakmak lazım. Hem Adem Murat Yücel hem de Menderes Türel çok güzel hizmetlerle karşımıza çıktılar. Her ikisini de destekliyor ve arkalarında duruyoruz. Hangi belediye başkanı hangi partiden olursa olsun Ankara’a destekledik. Antalya’da karanlık günler gördük. O karanlık günlere dönmememiz lazım. Aydın Kuşadası’nda İzmir’de körfeze pis sular akıyor. Antalya’ya toplamda 19 milyon turist değildi. İzmir’e ne kadar turist gelmiş bir bakın. 1 milyon 40 turist gelmiş. Şehirlerimizin geriye gitmemesi için seçimler çok önemli. Ülkemizin bekası için çok önemli. Hedeflerimizle bulunduğumuz noktayı kıyasladığımızda henüz yolun başındayız. Her yerde problemler var. Bunların hepsi bölgemizin istikrarını olumsuz etkiliyor. Bu zorlu coğrafya da biz bu konumdaysak durup dururken olmuyor. O yüzden bu seçimler önemli. Özellikle ittifaklardan sonra halkımız kimin ne olduğunu gördü. Alanyalı hemşerilerimizin hepsine saygımız var ama oy verdikleri partilerin terör örgütleriyle bağlantıları var. Bugün SP milli görüş diyor. Partisinde onlarca PKK’lı var. FETÖ’nün koordinasyonunda bir ittifaka ülkeyi teslim edemeyiz. Yerel seçimler çok önemli. Kabul etmeseler de bekadır. Bekamıza sahip çıkalım. Alanya’mız ve Antalya’mız bizi hiç yalnız bırakmadı. Bu bizim için bir şeref. Alanya’nın hizmetkarı olmak herkese nasip olmaz. Bu bir şereftir. Beraber çalışıyoruz. Birlik ve beraberliğimizle tek gayemiz Alanya’mız. Herkese gönülden şükranlarımı sunuyorum. Bu binayı bizlere kazandıran Mustafa Toklu’ya da ayrıca teşekkür ediyorum. İşte vizyon budur.”