Bakan Çavuşoğlu: 'Siyasi bir gösteri'
Alanyalı Bakan Çavuşoğlu, ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmesine ilişkin açıklama yaptı
POLİTİKA 14.12.2019, 01:37
ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmesine ilişkin yaptığı açıklamada "ABD Senatosu'nun kararı siyasi bir gösteriden ibarettir. Hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur. Tarihi siyasi amaçlar için kullananlar gerçeklerle yüzleşmek istemeyen korkaklardır" dedi.
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