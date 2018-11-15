Bakan Çavuşoğlu: 'Şimdi tam zamanı'

ADALET ve Kalkınma Partisinde (Ak Parti) ayrılık ve kırgınlıklara son vermeyi hedefleyen Dünden Bugüne adlı toplantıda, 31 Mart 2019 yerel seçimlerine daha güçlü girmek için güç birliği yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlunun basına kapalı yapılan toplantıda partililere Alanya Belediyesini kazanmanın şimdi tam zamanı mesajı verdiği belirtildi. Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde Cikcillideki Olive Gardenda düzenlenen toplantıya rekor katılım sağlandı. 2001den bu yana Ak Partide ilçe başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği, meclis ve il genel meclis üyeliği, kadın ve gençlik kolları başkanlığı yapmış tüm isimlerin hazır bulunduğu toplantıda yerel seçimler için el ele verme kararı alındığı ifade edildi.

PARTİ TABANIYLA İSTİŞARE EDİLDİ

Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Bakan Çavuşoğlu'nun katıldığı Dünden Bugüne isimli projenin ayrıntılarını açıkladı. Ak Parti İlçe Teşkilatı tarafından başlatılan Dünden Bugüne isimli proje çatısı altında ilk olarak 2001 yılından 2018 yılına kadar görev yapmış olan yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları ilçe başkanları ve yönetimleri ile bir araya geldiklerini söyleyen Toklu, Bu projemizin asıl amacı, parti tabanıyla seçim sürecini değerlendirmek ve seçime güçlü bir şekilde girmek dedi.

BUGÜN MUHTARLARLA BULUŞULACAK

'Dünden Bugüne isimli projenin diğer kısmında ise bugüne kadar görev yapan tüm belediye başkanları, meclis üyeleri ve il genel meclis üyeleri ile bir araya gelineceğini ifade eden Toklu, "Cuma günü (bugün) mahalle muhtarlarıyla, Büyükşehir Belediyesinin yetkililerini bir araya getireceğiz. Bunun ilk adımını doğuda, ardından da batıda olmak üzere iki toplantı şeklinde yapacağız. Ak Partinin tüm kesimleriyle 2019 sürecinde hızlı bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bize her zaman destek veren Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğluna teşekkür ediyorum dedi.

TOKLU BUGÜN İSTİFA EDEBİLİR

Öte yandan Ak Parti'de belediye başkan adaylığı için temayülün 18 Kasım Pazar günü yapılacağı bildirildi. Ak Parti'de adaylık başvuruları bugün son bulacak. Kendisine henüz resmi bir teklifin gelmediğini belirten Toklu, "Pazar günü Antalyada yapılacak temayül sonrası adayımızı en kısa sürede belirleyerek Alanya halkının karşısına çıkaracağız" dedi. Toklunun, Bakan Çavuşoğlu ile yapacağı özel görüşmeden sonra kararını verip görevinden bugün istifa edebileceği ve resmi aday adaylığı başvurusunda bulunacağı belirtiliyor.