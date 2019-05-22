Bakan Çavuşoğlu: ‘SICA ile ilişkiler üst düzeyde’

Alper Kutay

BAKAN Çavuşoğlu, Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) Dışişleri Bakanları III. Siyasi Forumu’na katıldı ve SICA üyesi ülkelerin temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Guatemala’da Kosta Rika Dışişleri Bakanı Manuel E. Ventura ile de görüşen Bakan Çavuşoğlu, Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Çavuşoğlu, “Türkiye, SICA ile güçlü ilişkilerini sürdürmeye kararlıdır. Türkiye ve SICA ortakları arasındaki işbirliği daha da güçlendirilecek, bu konuda umutluyuz” dedi. Bakan Çavuşoğlu ayrıca Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA'nın tüm SICA ortaklarıyla projeler geliştirmeye devam edeceğini ifade etti.