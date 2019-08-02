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Bakan Çavuşoğlu, Sergen Yalçın’ı aradı

Alanyalı ﻿Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Malatyaspor'un kalecisi Fabien Farnolle'nin Sloven taraftarların ırkçı saldırısına uğramasını kınadı

POLİTİKA 02.08.2019, 17:37 02.08.2019, 17:44 Enes Subaşı
Bakan Çavuşoğlu, Sergen Yalçın’ı aradı
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DİPLOMATİK kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Yeni Malatyaspor'un, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Olimpija Ljubljana takımı ile oynadığı ve 1-0 kazanarak tur atladığı maçta ırkçı saldırıya maruz kalan Farnolle'yi aradı.

Çavuşoğlu, Farnolle ile görüşmesinde, yapılan ırkçı saldırıyı kınadı.

Çavuşoğlu ayrıca Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı da arayarak galibiyet için tebriklerini iletti.

#bakan çavuşoğlu #Farnolle #ırkçı saldırı #Alanyalı ﻿Dışişleri Bakanı
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