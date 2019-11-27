Bakan Çavuşoğlu: ‘S-400’leri kutularda saklamak için almadık'
Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed İsa Avad ile işbirliği anlaşması imzaladı
BAKAN Çavuşoğlu, Dışişleri Konutu’nda düzenlenen imza töreni sonrası mevkidaşı Avad ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın toplantısının ardından iki bakan gazetecilerin sorularını yanıtladı. S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin soru üzerine Bakan Çavuşoğlu, "S-400’ü neden aldığımızı defalarca açıkladık. Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz. S-400 hava savunma sistemi ve ciddi bir maliyeti var. Maliyetten daha çok bizim ihtiyacımız var. Türkiye’nin hava savunma sisteminde eksiği, ihtiyacı var. Üretmediğimize göre almamız gerekir. Müttefiklerimizden alamadığımız için Rusya’nın teklifi makul geldi. ABD ile çok konuştuk bu konuyu. Kendilerine yapıcı tekliflerde bulunduk. Üretmediğimize göre bir yerden temin etmemiz gerekiyor. ABD'lilerle bu konu hakkında çok görüştük, kendilerine yapıcı tekliflerde bulunduk. Bir çalışma grubu oluşturalım, uzmanlar bunu incelesin. NATO bu grubun başını çeksin diye teklif ettik. ABD bu teklifimize bugüne kadar evet demedi" dedi. Türkiye'nin S-400 konusunda tavrının net olduğuna vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, "Hiç kimsenin egemenlik alanımıza girmesine müsaade edilmeyeceğini Cumhurbaşkanımız net şekilde söyledi. Bizim bu konuda ne yapacağımız konusunda söylediklerimiz son derece net. Hiç kimseye bir taahhütte bulunmadık. Bulunmamız mümkün değil, böyle bir hava yaratılmasın” diye konuştu.
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