Bakan Çavuşoğlu: S-400'ler bitmiş bir anlaşmadır

BAKAN Çavuşoğlu, Washington'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düşünce kuruluşlarının ortak düzenlediği "NATO Birleştirir" etkinliğinde yaptığı konuşmada, "S-400'ler bitmiş bir anlaşmadır. ABD son bir Patriot önerisi yaptı ancak satış olacağının garantisi bulunmuyor" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye'nin Batı ile Rusya arasında bir tercihe zorlanamayacağını ve Türkiye'nin de böyle bir yola girmeyeceğini söyledi. Polonyalı bir diplomatın "NATO dostu olmayan Rusya ile ilişkilerinizin sınırı nedir kırmızı çizginiz var mı?" sorusuna ise Çavuşoğlu "Sizin ülkenizin Rusya ile ticaret hacmi bizimkinden daha yüksek ve artıyor" şeklinde yanıt verdi. Dün, ABD, Türk pilotlarının F-35 eğitim uçuşlarını durdurduğu ve teknik ekibin eğitimini askıya aldığı duyurmuştu. Pentagon, F-35 uçaklarıyla ilgili tüm eğitim teçhizatının ve diğer malzemelerin Türkiye'ye gönderimini durdurduğunu açıklamıştı. Savunma Bakanlığı görevini vekâleten sürdüren Patrick Shanahan ise Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400 füzelerinden dolayı Washington'ın F-35 savaş uçaklarının teslimatını iptal etme meselesinin çözülmesini umduğunu söylemişti.

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2019, 17:21