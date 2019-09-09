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Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşıyla görüştü

Alanyalı Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suriye, İdlib ve Astana konusunda görüştü

POLİTİKA 09.09.2019, 17:49 09.09.2019, 17:50
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşıyla görüştü
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ALANYALI Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suriye, İdlib ve Astana konusunda görüştüğü belirtildi. Görüşmede ayrıca Anayasa Komitesi konusunun da ele alındığı bildirildi.
 

#bakan çavuşoğlu #Rus Mevkidaşı
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