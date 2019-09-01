Bakan Çavuşoğlu otizmli çocuklar için golf oynadı

Alper Kutay

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, otizmli çocuklar yararına düzenlenen golf turnuvasına katıldı. Antalya’nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde hafta sonu düzenlenen turnuvada otizmli çocuklarla bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, çok anlamlı bir turnuva gerçekleştirildiğini ifade etti. Granada Oteller Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Üçdan’ın birinci olduğu turnuva sonrası konuşan Bakan Çavuşoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın Türkiye'nin her yerinde idrak edildiğini ifade ederek, Zafer Bayramı kapsamında turnuvada kırmızı beyaz giyindiklerini söyledi. Turnuvanın Antalya'da otizmli çocukların eğitim gördüğü bir okula yardım amacıyla düzenlendiğini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Bu okulumuzun ihtiyaçları var. Bugün kendi aramızda topladığımız sembolik parayla okula katkı sağlayacağız. Esasen bu turnuvanın amacı farkındalık sağlamaktı. Okulumuzun ne kadar ihtiyacı varsa karşılayacağız, çocuklarımızın ve velilerimizin huzur içinde geleceği, öğretmenlerimizin rahatlıkla hizmet edebileceği bir okula kavuşturacağız" diye konuştu.

‘S-400’LERİ RUSYA’DAN SATIN ALDIK’

Türkiye’nin Rusya ile olan ilişkileri hakkında değerlendirmede bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Her şeyden önce bizim Rusya ile ilişkilerimiz var, tıpkı herhangi bir ülkenin olduğu gibi. İkinci olarak biz hiçbir zaman Rusya’dan satın almayı planladığımızı söylemedik. Biz, Norveç’in de partnerlerden biri olduğu F-35 programının bir parçasıyız. Programda 9 ülke var, Türkiye ve Norveç bu iki ülkeden biri. Rusya’dan S-400 tedarik etmemiz sebebi ile ABD ile bazı problemlerimiz var. Neden Rusya’dan S-400 satın almak zorunda kaldık? İhtiyacımız var. Bu bizim acil ihtiyacımız, hava savunma sistemi bizim acil ihtiyacımız” dedi.

‘F-35’LER İÇİN ABD İLE SORUN YAŞIYORUZ’

Bakan Çavuşoğlu, “O ülkeyi ya da şu ülkeyi sevdiğimiz için değil, ama biz ABD’den ya da diğer NATO müttefiklerimizden bu sistemleri satın almayı istedik, ama alamadık” diye konuştu. Türkiye’nin F-35 programının bir parçası olduğunu ve bugünlerde ABD ile sorunlar yaşandığını tekrar eden Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin bu savaş uçaklarını alabilmek için ciddi bir ödeme yaptığını ve bu uçakları satın almak konusunda halen ısrarcı olduğunun altını çizdi. Bakan Çavuşoğlu, “Öte yandan, daha önce de söylediğim gibi, en kötüsü olarak eğer F-35’leri satın alamazsak, savaş uçaklarına ihtiyacımız olduğundan, diğer alternatifleri arayacağız. Bu durumda kimse Türkiye’yi şu ya da bu ülkeden savaş uçağı aldı diye suçlayamaz” diye konuştu.