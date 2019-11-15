Bakan Çavuşoğlu Onkoloji zirvesinde

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Antalya'da "Onkoloji'de İz Bırakanlar" zirvesine katıldı. Twitter'dan yaptığı paylaşımda Bakan Çavuşoğlu, "Antalya'da “Onkoloji’de İz Bırakanlar” zirvesinde değerli doktorlarımızla biraraya geldik. Yüzyılın hastalığı kanserle mücadele eden bilim insanlarımıza ve destek veren hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.