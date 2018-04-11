Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 12 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Devleri solladı! 1 yılda milyarderler kulübüne girdi
Devleri solladı! 1 yılda milyarderler...
Kurutulmuş et gıda zehirlenmesine yol açar mı?
Kurutulmuş et gıda zehirlenmesine yol...
Üç arka kameralı iPhone geliyor
Üç arka kameralı iPhone geliyor

Bakan Çavuşoğlu o politikacıları eleştirdi

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği'nin başarısız ekonomik politikalarının sebebi göçmenler değildir, tam tersine göçmenler bu ülkelerin ekonomik kalkınmasına çok ciddi katkı sağlamıştır. Popülist politikacıların 3-5 oy daha fazla almak adına aşırıcı ve nefret dili kullandığını görüyoruz. Oysa nefret dili tüm Avrupa ülkelerinde suçtur" dedi

Bakan Çavuşoğlu o politikacıları eleştirdi

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği'nin başarısız ekonomik politikalarının sebebi göçmenler değildir, tam tersine göçmenler bu ülkelerin ekonomik kalkınmasına çok ciddi katkı sağlamıştır. Popülist politikacıların 3-5 oy daha fazla almak adına aşırıcı ve nefret dili kullandığını görüyoruz. Oysa nefret dili tüm Avrupa ülkelerinde suçtur" dedi

11 Nisan 2018 Çarşamba 22:31
Bakan Çavuşoğlu o politikacıları eleştirdi
banner404

Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, SETA tarafından düzenlenen "Avrupa İslamofobi Raporu 2017" başlıklı panele katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan Bakan Çavuşoğlu, raporun önemine değinerek Türkiye'de ve İslamofobik akımların arttığı ülkelerde tanıtılmasının faydalı olacağını kaydetti. Bakan Çavuşoğlu, raporun basın için bir rehber olmasını temenni etti. Genel olarak Batı'da ve özellikle Avrupa'da ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığının giderek güçlendiğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Bu çarpık zihniyet, Batı ülkelerinde yaşanılan sorunların sebebi olarak Müslümanları veya göçmenleri göstermeye başladı. Oysa Müslümanlar veya yabancılar sadece son on yılda Avrupa'ya gitmiyor. AB'nin başarısız ekonomik politikalarının sebebi göçmenler değildir, tam tersine göçmenler bu ülkelerin ekonomik kalkınmasına çok ciddi katkı sağlamıştır. Ne yazık ki toplumsal düzeydeki bu ön yargılar, popülist politikacılar tarafından körükleniyor. Popülist politikacıların 3-5 oy daha fazla almak adına aşırıcı ve nefret dili kullandığını görüyoruz. Oysa nefret dili tüm Avrupa ülkelerinde suçtur, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde çok net bir şekilde vardır" diye konuştu. Nefret söylemlerinin geçen yıl Almanya başta olmak üzere Avrupa'da gerçekleştirilen seçimlerde görüldüğünü anımsatan Bakan Çavuşoğlu, seçimlerde Türkiye, Türk ve İslam düşmanlığı üzerine propagandalar yapıldığını kaydetti. Bakan Çavuşoğlu, "Merkez dediğimiz siyasi partilerin de hızlı bir şekilde bu aşırıcı partilerin çizgisine kaydığını görüyoruz. Onların da kaygısı kaybettikleri oyları geri alabilmektir fakat bu dili kullandıkça daha da oy kaybediyorlar. Bu dil ırkçı partilerin eylemlerini meşrulaştırıyor. Başka bir sorun Avrupa'da basın, bugün Avrupa basınının da maalesef bu akıma kapıldığını görüyoruz. Medyanın kullandığı dile bakıldığında yabancı ve göçmen düşmanlığı açıkça ortadadır. Kim bu trendi tersine çevirecek, STK'lar, aydınlar veya akademisyenler. Bu akımlara karşı Avrupa'nın tamamen kayıtsız kaldığını söyleyemeyiz. Ama çifte standart görüyoruz, örneğin Roman karşıtı davranışlar daha fazla ciddiye alınıyor ama İslam düşmanlığı içeren söylemler adil bir suç gibi değerlendiriliyor. Oysa tüm akımlara karşı aynı hassasiyeti göstermemiz gerekiyor" diye belirtti. Programda ev sahibi SETA Genel Direktörü Prof. Dr. Burhanettin Duran da yer aldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Alanyalı Dışişleri BakanıMevlüt ÇavuşoğluAvrupa Birliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte Alanya'da 2018 Ak Parti binası
İşte Alanya'da 2018 Ak Parti binası
Sönmez yerel seçimler için yeşil ışık yaktı
Sönmez yerel seçimler için yeşil ışık yaktı
CHP'nin Gazipaşa adayı Toktaş mı?
CHP'nin Gazipaşa adayı Toktaş mı?

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim