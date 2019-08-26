Bakan Çavuşoğlu'nun Söbüçimen videosu rekor kırdı

Alper Kutay

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Çavuşoğlu’nun Belarus Dışişleri Bakanı Makey’in davetine icabetle 27-28 Ağustos tarihlerinde Minsk’i ziyaret edeceğini açıkladı. Ziyaret kapsamında Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenka tarafından kabul edilecek olan Bakan Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşıyla da görüşecek. Görüşmede ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmelere dair görüş alışverişinde bulunulacak. Bakan Çavuşoğlu’nun Minsk’te Türk işadamlarıyla da bir araya gelmesi bekleniyor.

İZLENME SAYISI 1 MİLYONU AŞTI

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 7 Temmuz’da paylaştığı Söbüçimen Yaylası’nda çekilen videosu sosyal medya hesaplarında yaklaşık 1 milyon 430 kişi tarafından izlenerek Alanya ve Gündoğmuş’un yayla geleneği ve doğal yaşamın tanıtımı yapıldı. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’nun çocukluğunun da geçtiği ve ailesinin yaz mevsiminde ikamet ettiği Söbüçimen Yaylası'nda köpek ve kuzu sevip kekik topladığı videoyu 50 günde facebook hesabından 1 milyon, Twitter hesabından 326 bin ve instagram hesabından 103 bin kişi görüntüledi. Bakan Çavuşoğlu, doğal yaşamdan büyük keyif aldığını ve yayla geleneğini ailecek sürdürmeye devam ettiklerini anlattığı videoyu, “Doğup büyüdüğüm yaylamız Söbüçimen" diyerek ve Gündoğmuş, Alanya ve Antalya etiketleriyle paylaşmıştı. Videolar tüm sosyal medya hesaplarında binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

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