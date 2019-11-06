'Bakan Çavuşoğlu'nun hakkı ne yapsak ödenmez' 

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, önceki gün Alanya Belediye Meclisi'nde grubu bulunan tüm siyasi parti temsilcilerinin oybirliği ile yeni Alanya Çevreyolu'na 'Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı' adı verilmesine ilişkin bir teşekkür mesajı yayınladı. Toklu, mesajında "MHP, CHP, İP meclis üyelerine, ilçe başkanlarına ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e, alınan bu anlamlı karardan dolayı teşekkür ediyorum. Marifet iltifata tabidir. Şehrimize sayısız hizmet kazandıran Sayın Bakanımız için ne yapsak hakkını ödeyemeyiz" dedi.