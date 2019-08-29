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Bakan Çavuşoğlu Norveç'e gidiyor

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Norveçli mevkidaşı Ine Eriksen Søreide’nin davetiyle, 29-30 Ağustos 2019 tarihlerinde Oslo'ya ziyarette bulunacağını açıkladı.

POLİTİKA 29.08.2019, 10:49 Melike Temir
Bakan Çavuşoğlu Norveç'e gidiyor
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BAKANLIKTAN yapılan açıklamada, "Ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmede Türkiye-Norveç ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alınması, yeni işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanmaktadır" denildi.Açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaret kapsamında Norveç'teki Türk vatandaşları ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geleceği kaydedildi.

#Dışişleri Bakanlığı #Mevlüt Çavuşoğlu #Norveç
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