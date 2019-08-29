Bakan Çavuşoğlu Norveç'e gidiyor

BAKANLIKTAN yapılan açıklamada, "Ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmede Türkiye-Norveç ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alınması, yeni işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanmaktadır" denildi.Açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaret kapsamında Norveç'teki Türk vatandaşları ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geleceği kaydedildi.