Bakan Çavuşoğlu New York'ta kritik görüşmeye katıldı
Alanyalı Bakan Çavuşoğlu, New York’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in görüşmesinde hazır bulundu
POLİTİKA 25.09.2019, 18:59 25.09.2019, 19:02
ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için geldiği New York’ta temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.
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|5
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|8
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|7
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|7
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|5
|7
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|6
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|5
|5
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|5
|4
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|2
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|2
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|P
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|6
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|6
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|6
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|8
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|6
|7
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|6
|7
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|6
|6
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|6
|6
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|6
|5
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|6
|4
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|6
|4
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|6
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|6
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|5
|10
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|10
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|5
|10
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|6
|8
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|6
|8
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|7
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|7
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|5
|6
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|6
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|5
|5
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|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
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|5
|4
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|5
|4
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|5
|2
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|5
|1