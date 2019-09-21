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Bakan Çavuşoğlu New York'ta
Alanyalı Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere ABD'nin New York kentine gitti
POLİTİKA 21.09.2019, 00:27
ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk Konseyi Temsilcilik Ofisi'ni açmasının ardından dün Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere ABD'nin New York kentine gitti. Bakan Çavuşoğlu, ayağının tozuyla BM 74. Genel Kurulu Başkanı Tijjani Muhammed-Bande'ye tebrik ziyaretinde bulundu.
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