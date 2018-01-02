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Bakan Çavuşoğlu'ndan turizmciye ümit veren açıklama

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya ile ilişkilerde çok daha iyi bir yıl beklediğini söyleyerek, "Türkiye'nin Almanya ile bir sorunu yok. Ama Almanya'nın Türkiye ile bir problemi var ve Almanya Türkiye'ye saldırmak için fırsatı kaçırmıyor" dedi

Bakan Çavuşoğlu'ndan turizmciye ümit veren açıklama

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya ile ilişkilerde çok daha iyi bir yıl beklediğini söyleyerek, "Türkiye'nin Almanya ile bir sorunu yok. Ama Almanya'nın Türkiye ile bir problemi var ve Almanya Türkiye'ye saldırmak için fırsatı kaçırmıyor" dedi

02 Ocak 2018 Salı 22:10
Bakan Çavuşoğlu'ndan turizmciye ümit veren açıklama
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Haber: Alper KUTAY

İLİŞKİLERDE geçen yılın ilk üç çeyreğinin çok iyi olmadığını ancak ondan sonra bazı ilerlemelerin kaydedildiğini belirten Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Özellikle Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile iyi bir diyaloğumuz var. İki tarafın da ilişkilerin normalleştirilmesine hazır olduğunu düşünüyorum. 2018'den daha iyi bir yıl olmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tarafımızca biz bir kriz görmüyoruz. Türkiye'nin Almanya ile bir sorunu yok. Ama Almanya'nın Türkiye ile bir problemi var ve Almanya, Türkiye'ye saldırmak için fırsatı kaçırmıyor. Ayrıca Türkiye ve Erdoğan'ı karalama konusunda çok tehlikeli bir eğilim var. Bu hiç yararlı değil. Bunların Cumhurbaşkanını rahatsız ettiğine inanmıyorum ancak ikili ilişkilere zarar veriyor. Her iki tarafta da nefret uyandırıyor. Neden Almanya ile bir problemim olsun ki? Halen Almanya'nın neden Türkiye ile sorunu olduğu konusundaki soruma dürüstçe bir cevap bekliyorum."

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Alanyalı Dışişleri BakanıMevlüt ÇavuşoğluAlmanya
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