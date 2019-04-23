Bakan Çavuşoğlu'ndan Trump'a 'yaptırım' mesajı

İLK olarak basına kapalı bir görüşme gerçekleştiren ikili, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında bir konuşma gerçekleştiren Bakan Çavuşoğlu, Belçika’da bazı mahkemelerin PKK'yı aklamaya çalıştığını dile getirdi. Bakan Çavuşoğlu, terör konusunda çok hassas olunması gerektiğini, FETÖ ve PKK’nın Avrupa ülkeleri tarafından desteklenmesinin doğru olmadığını kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri tarafından Suriye'ye 200 adet askeri yardım malzemesi gönderilmesinin ve aynı gün İran konusunda muafiyete ilişkin açıklama yapılmasının, Türkiye ve ABD'nin gelecek ilişkilerini nasıl etkileyeceğine dair soruya yanıt veren Bakan Çavuşoğlu, “Bugüne kadar ABD ile ilişkilerimizi olumsuz etkileyen unsurlardan biri de, ABD'nin YPG'ye verdiği destek. Özellikle silah desteği. Bugün çekilme kararı almıştır. Birlikte koordine etmeye çalışıyoruz. Bir görev gücü oluşturduk. Öyle görünüyor ki ABD, belli sayıda askerlerini bırakmak istiyor, özelikle Güney'de” dedi. ABD'nin İran yaptırımlarının sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir konu olmadığına vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, “Biz yaptırımların her türlüsüne karşıyız. Yaptırımlardan bir sonuç alınamayacağını gördük. ABD’nin yaptırımına, AB karşı olduğunu söyledi. Şu anda bu yaptırımlardan etkilenen birçok ülke var. Biz, hukuk kuralları üzerinde kurulan bir uluslararası sistemi ve çok taraflılığı destekliyoruz. Bir ülkenin bunu tek başına bozarak aldığı kararlara herkesin uyması yönünde baskı yapması uluslararası hukuk sistemini zedeliyor, tehlikeye atıyor. Bu hem tehlikeli hem gerçekten uluslararası diplomatik olgunluğa yakışmayan bir hareket. Neden tüm ülkeler senin tek taraflı aldığın kararlara uymak zorunda? AB ülkelerine hatta NATO müttefiklerine yönelik de buna benzer baskıların geldiğini görüyoruz. ABD’nin yaptırım kararlarına karşıyız” dedi.