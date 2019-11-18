Bakan Çavuşoğlu'ndan terörist Ferhat Abdi Şahin'le ilgili açıklama

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "ABD’yle ilişkilerimiz zor bir dönemden geçiyor. ABD’nin FETÖ ve PKK/YPG’ye ilişkin tutumun bunun temel nedeni. ABD’nin S400 tedariğimizi bağlamından koparıp alakasız konularla ilişkilendirmesi de sorunlar yarattı. Barış Pınarı Harekâtımızla PKK/YPG’nin oyununu bozduk. Bilahare, 17 Ekim ortak açıklamasıyla, ABD harekatımızın meşruiyetini ve arazideki mevcudiyetimizi kabul etti.Barış Pınarı Harekatı başlangıcından bu yana yerinden edilmiş kişilerin yüzde 50’sinden fazlası geri döndü.Irak'ın tüm kesimlerine ulaşma hedefimiz doğrultusunda Musul ve Basra başkonsolosluklarımızı yeniden faaliyete geçiriyoruz."