Bakan Çavuşoğlu'ndan tepki! Neden rahatsız oluyorsun?

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'ndan tepki! Neden rahatsız oluyorsun?
banner404

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz yıllarca müttefiklerimizden almak istedik ve müttefiklerimizden almak istediğimizi kendilerine resmen bildirdik. Bazen basit silahların bile satılmasına engel çıkartan bu müttefiklerimiz nedense S-400 aldıktan sonra rahatsız olmaya başladılar. Neden rahatsız oluyorsunuz? Şu an NATO müttefikiysek ve dayanışmamızı artırmamız gerekiyorsa o zaman Türkiye talepte bulunuyorsa sen de satacaksın. Eğer sen vermek istemiyorsan, Türkiye'nin başka birisinden ya da NATO dışı bir ülkeden almasına da karışmayacaksın" dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Dünya bu olayı konuşuyor! Yaptığı iyilik ona...
Dünya bu olayı konuşuyor! Yaptığı iyilik ona...
  1. DÜNYA

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472